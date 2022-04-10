İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçı bu akşam oynanacak. Lider Manchester City, evinde ikinci sıradaki Liverpool'u ağırlayacak. 10 Nisan Manchester City Liverpool S Sport Plus İzle! City Liverpool Maçı İzle!

İngiltere Premier Lig'de haftanın en önemli maçı bu akşam oynanacak. Lider Manchester City, evinde ikinci sıradaki Liverpool'u ağırlayacak. Mavililerin teknik Adamı Pep Guardiola, kırmızıların hocası Jürgen Klopp'u alt ederek şampiyonluk yarışındaki yerini garantilemek istiyor. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir yer alan maç için bütün futbol severler nefeslerini tutmuş durumda. 10 Nisan Manchester City Liverpool S Sport Plus İzle! City Liverpool Maçı İzle! İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor..

Manchester City Liverpool S Sport Plus İzle

73 puanla lider Manchester City 4 maçtır yenilmiyor. 72 puanla Manchester City'i takip eden Liverpool ise son 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Her iki takımın da iyi hazırlandığı mücadele bu akşam oynanacak. Manchester City Liverpool karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar ise maç linki arıyor.

10 Nisan Pazar günü Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak olan nefesleri kesecek mücadele S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Peki S Sport Plus şifresiz nasıl izlenir?

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S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Portekiz Süper Lig, Çin Süper Lig gibi dünya devlerinin sahne aldığı önemli liglerin maçlarını yayınlayan kuruluş S Sport üyelik sistemi ile çalışmaktadır. S Sport Plus Aylık Paket almak isteyen spor severlerin ödeyeceği tutar; aylık 21,99 TL. Ancak; yıllık paketi ile spor severler için indirimli fiyat sunan S Sport Plus Yıllık Paket ile 179,9 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL İLK 11'LER

Manchester City Muhtemel İlk 11: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, İlkay Gündoğan, Rodri, Bruyne, Sterling, Grealish, Foden

Liverpool Muhtemel İlk 11: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Diaz, Mane