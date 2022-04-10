Vatandaşların yatırım seçeneklerinde en üst sıralarda yer alan fiyatları günden güne değişiklik göstermekte. Düğün sezonu açılmaya başlamışken, altın fiyatları ne durumda? 10 Nisan 2022 sabahı altın güne kaç TL ile başladı?

Vatandaşlar için en güvenli ve en iyi kazanç sağlayan yatırım olarak görülen altının fiyatı ülkemizde her an değişiklik gösteriyor. Kimi zaman yukarı ya da aşağı doğru büyük bir ivme gösteren altın fiyatları, kimi zaman yalnızca birkaç kuruş artıyor ya da azalıyor. Ancak yüklü miktarda altın yatırımı yapan vatandaşların kuruş farkında dahi maddi kayıpları oldukça yüksek rakamlara çıkabiliyor. Peki; 10 Nisan 2022 güncel altın fiyatları ne durumda? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? 10 Nisan 2022 altın fiyatları tam liste!

Gerek düğün hediyesi olarak, gerekse kazançlı yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatı değişiyor. Peki; vatandaşlar ellerindeki altını bugün bozdurmalı mı, altın almak isteyen vatandaşlar bugün alım yapmalı mı?

Altın Fiyatları Artıyor Mu?

Anlık olarak fiyatları değişebilen altın fiyatları 10 Nisan sabahını bir önceki güne göre yüksek perdeden açtı. Bütçesi doğrultusunda yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, takip ettikleri süreç zarfında kendilerine uygun gelen fiyattan altın alımı yaparak yatırımlarını gerçekleştirdi. Peki; bugün altın alınmalı mı? Yatırım yapmak isteyen kişilerin bütçelerine en uygun tarihte altın alımı yapmaları gerekmektedir. Doğrudan "Bugün altın alınmalı" ya da "Bugün altın alınmamalı" diyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşların alım güçleri ve bütçeleri doğrultusunda, kendi kararları ile altın alımı yapmaları en doğru seçim olacaktır. Peki; 10 Nisan 2022 sabahı altın güne kaç TL ile başladı?

10 Nisan Gram Altın Fiyatları

Gram altın gişe alış: 915,73 TL

Gram altın gişe satış: 942,00 TL

10 Nisan Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın gişe alış: 1.470,05 TL

Çeyrek altın gişe satış: 1.552,00 TL

10 Nisan Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın gişe alış: 2.940,10 TL

Yarım altın gişe satış: 3.104,00 TL

10 Nisan Tam Altın Fiyatları

Tam altın gişe alış: 5.982,00 TL

Tam altın gişe satış: 6.084,00 TL

10 Nisan Ata Altın Fiyatları