Tv dizilerinin rekabet içerisinde giderek artması üzerine, izleyicilerin çoğu Tv karşısında ne izleyeceğine karar veremiyor. Bu sebeple izleyiciler Tv'de bu akşam neler var merak ediyor. Peki 10 Nisan 2022 Pazar Tv'de Neler var?

Tv'de bu akşam neler olduğu en çok merak edilenler arasına girdi. İzleyicilerin pek çoğu 10 Nisan Pazar günü Tv'de ne var merak ediyor. Peki 10 Nisan Pazar günü akşam Tv'de neler ne var? İşte detaylar...

10 Nisan Pazar Show Tv Yayın Akışı

14.30 - Aziz

18.45 - Hafta Sonu Ana Haber

20.00 - Yerli Sinema Süt Kardeşler

21.45 - Yerli Sinema Sakar Şakir

23.30 - Baba

02.30 - Yerli Sinema Sakar Şakir

04.00 - Aşk Laftan Anlamaz

10 Nisan Pazar FOX Tv Yayın Akışı

15.30 - Mahkum

19.00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 - Yasak Elma

22.45 - Yerli Sinema Organik Aşk

01.00 - Son Yaz

03.00 - Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05.00 - Şevkat Yerimdar

06.00 - Zümrüdüanka

10 Nisan Pazar Star Tv Yayın Akışı

14.00 - Kaderimin Oyunu

16.45 - Pelin’in Mutfağı

18.45 - Star Haber

20.00 - Çok Güzel Hareketler

23.30 - Kaderimin Oyunu

02.00 - Aramızda Kalsın

03.00 - Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05.10 - Söz

10 Nisan Pazar Kanal D Yayın Akışı

14.00 - Sadakatsiz

16.15 - Camdaki Kız

18.45 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 - Yargı

00.15 - Üç Kız Kardeş

02.00 - Çok Güzel Hareketler 2

02.45 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05.15 - 5N1K

10 Nisan Pazar ATV Yayın Akışı

15.50 - Hakim

19.00 - ATV Ana Haber

19.20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.05 - Adı Sevgi

00.25 - Yalnız Kurt

02.30 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02.45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05.25 - Hz. Ömer

10 Nisan Pazar TRT 1 Yayın Akışı

15.00 - Ramazan Günlüğü

15.30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17.00 - Ana Haber

17.30 - Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19.00 - Ramazan Sevinci

20.00 - Teşkilat

23.55 - Kara Tahta

02.05 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03.05 - Sahur Bereketi

05.05 - Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

10 Nisan Pazar Tv8 Yayın Akışı