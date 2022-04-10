Tv dizilerinin rekabet içerisinde giderek artması üzerine, izleyicilerin çoğu Tv karşısında ne izleyeceğine karar veremiyor. Bu sebeple izleyiciler Tv'de bu akşam neler var merak ediyor. Peki 10 Nisan 2022 Pazar Tv'de Neler var?
Tv'de bu akşam neler olduğu en çok merak edilenler arasına girdi. İzleyicilerin pek çoğu 10 Nisan Pazar günü Tv'de ne var merak ediyor. Peki 10 Nisan Pazar günü akşam Tv'de neler ne var? İşte detaylar...
10 Nisan Pazar Show Tv Yayın Akışı
- 14.30 - Aziz
- 18.45 - Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 - Yerli Sinema Süt Kardeşler
- 21.45 - Yerli Sinema Sakar Şakir
- 23.30 - Baba
- 02.30 - Yerli Sinema Sakar Şakir
- 04.00 - Aşk Laftan Anlamaz
10 Nisan Pazar FOX Tv Yayın Akışı
- 15.30 - Mahkum
- 19.00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20.30 - Yasak Elma
- 22.45 - Yerli Sinema Organik Aşk
- 01.00 - Son Yaz
- 03.00 - Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 05.00 - Şevkat Yerimdar
- 06.00 - Zümrüdüanka
10 Nisan Pazar Star Tv Yayın Akışı
- 14.00 - Kaderimin Oyunu
- 16.45 - Pelin’in Mutfağı
- 18.45 - Star Haber
- 20.00 - Çok Güzel Hareketler
- 23.30 - Kaderimin Oyunu
- 02.00 - Aramızda Kalsın
- 03.00 - Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05.10 - Söz
10 Nisan Pazar Kanal D Yayın Akışı
- 14.00 - Sadakatsiz
- 16.15 - Camdaki Kız
- 18.45 - Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20.00 - Yargı
- 00.15 - Üç Kız Kardeş
- 02.00 - Çok Güzel Hareketler 2
- 02.45 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 05.15 - 5N1K
10 Nisan Pazar ATV Yayın Akışı
- 15.50 - Hakim
- 19.00 - ATV Ana Haber
- 19.20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20.05 - Adı Sevgi
- 00.25 - Yalnız Kurt
- 02.30 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
- 02.45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
- 05.25 - Hz. Ömer
10 Nisan Pazar TRT 1 Yayın Akışı
- 15.00 - Ramazan Günlüğü
- 15.30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17.00 - Ana Haber
- 17.30 - Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 19.00 - Ramazan Sevinci
- 20.00 - Teşkilat
- 23.55 - Kara Tahta
- 02.05 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 03.05 - Sahur Bereketi
- 05.05 - Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
10 Nisan Pazar Tv8 Yayın Akışı
- 17.45 - Annenin Sırrıdır Çocuk
- 20.00 - Survivor All Star
- 00.15 - Survivor Ekstra
- 02.15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 04.00 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 05.30 - Oynat Bakalım