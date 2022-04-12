Yeni dönemde ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşından sonra tekrar yükseliş trendine giren ekonomi piyasaları, gündelik hayatı direkt olarak etkiledi. Zamlanan birçok ürün karşısında nakde ihtiyaç duyan vatandaşların başvurdukları ihtiyaç kredisi hizmetleri de bu gelişmeye bağlı olarak güncellendi.

Geride bıraktığımız yılın son aylarında tavan seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, nerede ise bir hafta içerisinde etiketlerin baştan aşağıya değişmesine sebep olmuştu. Otomotivden tekstile, gıdadan emlak sektörüne bütün hizmet alanlarını etkisi altına alan olumsuz gelişmeler, yeni yıla girilmesi ile birlikte başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ve FED faiz kararlarının piyasa baskıları sebebi ile hız kazandı.

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelere bağlı olarak bir gün satın aldığını diğer gün aynı fiyattan satın alamayan vatandaşlar, alım güçlerinin düşmesi sonucunda nakde olan sıkışıklıklarının artığını ifade ettiler. Bu noktada bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yönelen vatandaşlar, uzun vadede düşük tutarları kredi taleplerine karşın ne kadar taksit ödeyeceklerini araştırmaya başladılar.

Garanti BBVA 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet veren Garanti BBVA, yeni dönemde nakde ihtiyacı olan vatandaşlara güncel faiz oranları karşılığında ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını duyurdu. Banka, söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 2,45 olarak belirledi.

Bankanın ihtiyaç kredisi hizmeti için belirlemiş olduğu veriler ışığında 10 bin TL tutarında kredi çekmek isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 453,95 TL olarak hesaplandı.

Enpara 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi 2022

Şubesiz bankalardan biri olarak hizmet veren Enpara, yeni dönemde vatandaşlara uygun ödeme planı çerçevesinde ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını bildirdi. Banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde 2,29 olarak belirledi.

Bankanın ihtiyaç kredisi hizmeti için belirlemiş olduğu veriler ışığında 10 bin TL tutarında kredi çekmek isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 440,98 TL olarak hesaplandı.

Akbank 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi 2022

Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ile dikkat çeken bankalardan biri olan Akbank da yeni dönemde vatandaşlara ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını duyurdu. Banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde 2,17 olarak belirledi.

Bankanın ihtiyaç kredisi hizmeti için belirlemiş olduğu veriler ışığında 10 bin TL tutarında kredi çekmek isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 431,38 TL olarak hesaplandı.