1 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kim kaç puan aldı? Günün birincisi belli oldu mu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte tüm detaylar.. Sevilen Tv yarışması Gelinim Mutfakta'da hangi gelin günün kazananı oldu?

Haftaiçi hergün düzenlenen yarışmaya izleyicilerin ilgisi odukça yüksek. Çekişmeli ve uzun yapılan yarışmalar sonuncunda belirlenen günün birincisi sonunda açıklandı. Puanları en yüksek alan gelinler, günün birincisi seçilerek çeşitli ödüller kazanmakta. Uzun zamandır devam eden TV programı, izleyenleri heyecanlandırarak yarışmalarını büyük bir keyifle sevdirmektedir. İşte günün kazananları ve günlük puan durumu..

Çekişmeli geçen günün ardından yarışma programının günün kazananı belli oldu. Son puan durumuna göre neler. yaşanacak bilinmiyor. Uzun ve çekişmeli şekilde ilerleyen yarışmada günlük puanı en yüksek olan yarışmacıya çeyrek altın verilmekte.

Gelinim Mutfakta 28 Mart - 1 Nisan Haftanın Kazananları

Yeşim: 32 puan + 12 puan ile = 44 puan

Miyase: 33 puan + 15 puan ile = 48 puan

Hasret: 49 puan + 9 puan ile 58 puan

Damla: 55 puan + 16 puan ile 71 puan

1 Nisan Gelinim Mutfakta puanlamaları sonrasında haftanın kazananı belli olacak.

Gelinim Mutfakta 1 Nisan Kim Elendi?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kural ihlali yaptıkları gerekçesi ile Hasret elendi.