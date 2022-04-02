1 Nisan Cuma günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Aziz, Survivor, Aşk Mantık İntikam ve Arka Sokaklar gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

1 Nisan Cuma günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Aziz, Survivor, Aşk Mantık İntikam ve Arka Sokaklar gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

1 NİSAN CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

1 Nisan Cuma günü yayınlanan programlardan Arka Sokaklar, Survivor, Aziz, Aşk Mantık İntikam gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yalnız Kurt yer aldı.