Ramazan ayının bitişi ile birlikte 1 Mayıs arefe gününe denk gelirken bankalar açık mı merak ediliyor. 1 Mayıs 2022 Arefe Günü Bankalar Açık Mı? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor?

Ramazan ayının bitişi ile birlikte 1 Mayıs arefe gününe denk gelirken bankalar açık mı merak ediliyor. Vatandaşlar bayramın bitişi ile birlikte başlayacak olan 3 günlük Ramazan bayramı sürecinde bankaların açık olup olmayacağını merak etmekte. 1 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Arefe gününe denk gelirken bankaların açık olup olmayacağı gündemde ki konular arasında yer alıyor.

Vatandaşlar ise Google'da "bankalar 1 mayıs açık mı, 1 mayıs bankalar açık mı, arefe günü bankalar açık mı" sorgulamaları yapıyor. Net bilgi devlet tarafından kamuoyu ile paylaşılmazken bankaların açık olup olmayacağı ise haberin devamında gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Ramazan ayının bitişi ile birlikte vatandaşlar da bayram heyecanı başladı. Türkiye'de son oruç haftası başlarken bu süreçte ise vatandaşlar 1 Mayıs günü bankalara gidebilecek mi, bankalar çalışacak mı sorularının yanıtlarını arıyor.

1 MAYIS AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan bayramı tatili ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar bayram öncesinde bankaların ne zaman hizmet vereceğini araştırmaya başladı.

Gelen bilgiler doğrultusunda ise bankaların en son 29 Nisan 2022 Cuma günü hizmet vereceğini ve sonrasında bayram sonuna kadar hizmet vermeyeceğini açıkladı. Bayram tatilinin uzaması durumunda ise bankalar Mayıs ayının ilk haftası tamamen kapalı olması bekleniyor.

Ramazan bayramının arefe günü Pazar gününe denk gelirken bankalar bu tarihte kesinlikle açık olmayacak. 1 Mayıs arefe günü bankalar hizmet vermeyecek.

Bankalar bayram öncesinde sadece 29 Nisan 2022 Cuma günü hizmet verecek.

29 NİSAN BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.

İŞ BANKASI 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AKBANK 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF BANK 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank 29 Nisan 2022 Cuma günü çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING BANK 29 NİSAN 2022 ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank 29 Nisan 2022 Cuma günü şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.