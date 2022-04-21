Yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte tedarik sıkıntısı yaşayan ayçiçek yağı ürünleri, satış fiyatlarına yeni zamların eklenmesine sebep oldu. Temel gıda ürünlerine yansıyan zamlardan ötürü ayçiçek yağı ürünlerine ucuz fiyatlar ile ulaşamayan vatandaşlar, uygun fiyatlı market arayışı içerisine girdiler.

Aralık ayında yükselen döviz kurları ve altın fiyatları sonrasında fahiş fiyatlardan satışa sunulan ayçiçek yağı ürünleri, mart ayında resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının ürün tedarikinde sıkıntıya sebep olması ile birlikte yeniden zam aldı. Bu gelişme sonucunda ucuz fiyatlar karşısında ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin fiyatlarını araştırmaya başladılar. Bu noktada CarrefourSA, ŞOK ve A101 güncel ayçiçek yağı fiyatlarını yayınladılar.

CarrefourSA Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

CarrefourSA Market, bünyesinde satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi:

3 litrelik Yudum ayçiçek yağı: 119,90 TL

1 litrelik Biryağ ayçiçek yağı: 45,25 TL

1 litrelik Yudum ayçiçek yağı: 56,50 TL

1 litrelik CarrefourSA ayçiçek yağı: 33,40 TL

5 litrelik CarrefourSA ayçiçek yağı: 149,90 TL

A101 Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

A101 Market, bünyesinde satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi:

1 litrelik Biryağ ayçiçek yağı: 47,90 TL

2 litrelik Biryağ ayçiçek yağı: 89,50 TL

5 litrelik Biryağ ayçiçek yağı: 165 TL

4,5 litrelik Yudum ayçiçek yağı: 176,90 TL

1,25 litrelik Yudum ayçiçek yağı: 57,95 TL

2 litrelik Orkide ayçiçek yağı: 89,50 TL

0,5 litrelik Sırma ayçiçek yağı: 26,95 TL

1 litrelik Vera ayçiçek yağı: 32,50 TL

2 litrelik Vera ayçiçek yağı: 64,50 TL

1 litrelik Komili ayçiçek yağı: 47,90 TL

1 litrelik Yudum ayçiçek yağı: 30,90 TL

2 litrelik Yudum ayçiçek yağı: 74,90 TL

ŞOK Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

ŞOK Market, bünyesinde satışa sunmuş olduğu ayçiçek yağı ürünlerinin güncel fiyatlarını şu şekilde belirledi: