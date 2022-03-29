Akrabalık dereceleri ve anlamları sıkça karıştırılmaktadır.İnternette en çok yapılan aramalardan birisi de 1. 2. ve 3. dereceden akraba ne demektir? . Akrabalık dereceleri özellikle hukuksal işlemlerde büyük önem taşımaktadır.

Akrabalık Dereceleri Nelerdir?

Birinci, ikinci ve üçüncü dereceden akraba dendiğini sıkça duyarız. Peki bu dereceler ne anlama gelmektedir? Akraba yakınlıklarına göre akrabalar derecelendirilmektedir. Türk toplumunda akrabalık ilişkileri oldukça önemlidir ve uzak bile olsa bütün akrabalar önemsenir.

Akrabalık ilişkileri sadece toplumun yapısından kaynaklı değil hukuksal olarak da önem taşımaktadır. Akrabalık ilişkilerinde derecelendirme kısmı sıkça karıştırılmaktadır. Birinci dereceden olan akrabalara dayı- teyze gibi önekler verilmektedir. Bu tamamen yanlıştır.

Birinci Dereceden Akrabalar Kimlerdir?

Akrabalık dereceleri hukuksal olarak büyük önem taşıdığı için karıştırılmamalıdır. Birinci dereceden akrabalar: Anne, baba ve çocuklardır.

İkinci Dereceden Akrabalar Kimlerdir?

Genellikle birinci derece ile karıştırılmaktadır. İkinci dereceden akrabalar şunladır: Dede, nine, torun, kardeş.

Üçüncü Dereceden Akrabalar Kimlerdir?

Üçünü dereceden akrabalar şunlardır: Dayı, amca, teyze, hala, yeğen.

Akrabalık Dereceleri Neden Önemlidir?

Miras, velayet veya suç unsuru oluşturacak konularda akrabalık dereceleri önem taşımaktadır. Bu dereceler dikkate alınarak hareket edilmektedir. Bu nedenle akrabalık dereceleri karıştırılmamalı ve doğru sınıflandırılmalıdır. Birinci dereceden akraba anne ve babadır. Evli ise buna çocuklar da eklenmektedir. Kardeşler ikinci dereceden akraba sınıfına girmektedir. Kardeşlik ilişkilerinde anne veya babanın farklı olma durumu söz konusu olabilir.

Akrabalık ilişkilerinde dördüncü derecede kuzenler yer almaktadır. Akrabalık ilişkilerine evlenilmişse evlilikle de akrabalık elde edilir. Buna kayın akraba denmektedir. Evlendiğiniz kişinin anne ve babası birinci dereceden kayın akraba olmaktadır. Evlendiğiniz kişinin kardeşleri ikinci dereceden akrabanız olmaktadır. Miras konularında hukuksal olarak birinci dereceden akrabalar mirasın dörtte birine sahip olabilmektedir. Birinci dereceden akrabalar anne ve babadır. Evliyseniz çocuğunuz da eklenmektedir.